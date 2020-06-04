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Пьяный «экстремал» оставил без света жителей города на Киевщине
В Мироновке под Киевом нетрезвый мужчина залез на высоковольтную вышку и угрожал самоубийством. Спасти его удалось только после того, как обесточили часть города.
После длительных переговоров с полицейскими правонарушитель спустился вниз.
Как оказалось, 25-летний местный житель поссорился с девушкой и таким образом пытался привлечь к себе внимание.
Через бездумный поступок молодого человека часть города около часа находилась без электроснабжения.
За хулиганские действия в нетрезвом состоянии правоохранители составили на нарушителя протокол об административном правонарушении.
Напомним, под Житомиром ссора с любовницей окончилась тем, что мужчина убил ее и застрелился сам. Перед этим он угрожал женщине.75
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