Спорт

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко провел прямой эфир на Youtube-канале «Миля» с экс-форвардом киевского «Динамо» и национальной сборной Артемом Милевским, ныне выступающим за «Динамо» из Бреста.

В частности, Зинченко рассказал, как проходят тренировки в команде после выхода из карантина.

«Уже около двух недель тренируемся. Сначала мы держали дистанцию, но уже 5 дней тренируемся все вместе. Потихоньку возвращаемся. Раздевалками не пользуемся до сих пор. Переодеваемся дома, вещи стираем сами. У каждого своя соска с водой, все четко.

Думаю, что нам две недели тренировок до матча с «Арсеналом» хватит. Самое главное, чтобы не было травм. У нас сначала брали тест на коронавирус, потом пришли у всех хорошие результаты. Дальше мы сдавали кровь и смотрели на показатели по кардио. Это все заняло 5−6 дней. Все солидно, как должно быть.

Находиться в такой команде, одной из лучших в мире — это кайф. Но с другой стороны, это очень сложно. В первую очередь психологически, потому что тренировки тут — это просто убийство. Люди сражаются за место в составе. Попасть в число 18 игроков в заявке — это уже победа.

Меня подписывали в «Манчестер Сити» 58-м человеком для аренды. Ты представляешь, сколько голодных пацанов, которые хотят быть в этой команде? Не нужно думать, что тебя за красивые глазки будут ставить. Если ты получил шанс, то должен им воспользоваться, и у тебя практически нет права на ошибки. Здесь требования нереальные, а цели высокие. Одна-две ошибки могут стоить тебе очень дорого — потом жди своего шанса несколько игр", — отметил Александр.

Отметим, что рестарт английской премьер-лиги запланирован на 17 июня — в этот день «Манчестер Сити» примет на своем поле лондонский «Арсенал».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Манчестер обокрали квартиру звездного одноклубника Зинченко алжирца Рияда Мареза.

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