Мир

Все та же Дженнер: экс-миллиардерша Кайли названа самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире

Исключенная журналом Forbes из списка из списка миллиардеров модель Кайли Дженнер заняла первое место в перечне самых высокооплачиваемых звёзд мира, который составило все то же американское издание.

Совокупный доход участницы телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницы KylieCosmetics за год составил 590 миллионов долларов. При этом 51% от дохода она получила за счёт собственной косметической компании.

На второй строчке рейтинга расположился рэпер Канье Уэст, который заработал 170 миллионов долларов. Причём большую часть денег он получил от производства кроссовок своего бренда Yeezy в коллаборации с компанией Adidas.

Замыкает тройку лидеров швейцарский профессиональный теннисист Роджер Федерер, который заработал за год 106,3 миллиона долларов. При этом всего на 1,3 миллиона долларов от него отстал Криштиану Роналду (105 миллионов долларов). Футболист поставил рекорд, первым из спортсменов заработав более одного миллиарда долларов за карьеру. Отметим, что ещё на один миллион долларов от них отстал Лионель Месси.

Наибольший доход от творчества получил британский певец Эд Ширан. Его мировой тур DivideTour принёс за два года 776 миллионов долларов, а концерты артиста посетило почти девять миллионов человек. За год Ширан заработал 64 миллиона долларов и занял 23-ю строчку в рейтинге Forbes.

В издании отмечают, что 300 млн долларов участникам списка заплатили гиганты стриминга. В частности, деньги от таких платформ получили актер Райан Рейнольдс (18 место, $ 71,5 млн) и певица Билли Айлиш (43 место, $ 53 млн). Причем на Netflix пришлось больше двух третей таких выплат.

В общем сотня самых высокооплачиваемых знаменитостей планеты в совокупности заработала $ 6,1 млрд без учета налогов и сборов, что на $ 200 млн меньше по сравнению с прошлым рейтингом. Это первое подобное снижение с 2016 года, когда боксеры Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо заработали на двоих почти $ 500 000 за самый дорогой бой в истории этого вида спорта. По мнению специалистов, это связано с пандемией коронавируса и массовыми протестами в США.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года Forbes назвал самых богатых людей планеты. Президент Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире в реальном времени. Возглавлявший ранее этот список основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место. Третье место занял Билл Гейтс.

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