- 01:28 "Крошечный – не значит развратный": популярный бренд раскритиковали за продажу чересчур откровенного бикини
- 00:58 В МВФ оценили шансы Украины на получение финансовой помощи
- 00:30 Все та же Дженнер: экс-миллиардерша Кайли названа самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире
- 04.06 23:53 Пожар в кафе в Одессе: пострадали люди
- 04.06 23:24 Законность карантина в Украине оспорили в Конституционном суде
- 04.06 23:00 «Вещи стираем сами, у каждого своя соска»: Зинченко рассказал о тренировках «МанСити» после карантина
- 04.06 22:46 Пьяный «экстремал» оставил без света жителей города на Киевщине
- 04.06 22:28 Сильнейший ливень превратил улицы Мукачево в реки
- 04.06 22:00 Ляшко объяснил рекордный рост числа заразившихся коронавирусом
- 04.06 21:55 Девелопер прокомментировал строительство на Гончара, 55, возле сквера Чкалова
- 04.06 21:44 Получили по заслугам: в Ивано-Франковске наказали полицейских, которые издевались над подростками
- 04.06 21:42 Больше четырех не собираться: Минздрав обнародовал правила посещения кафе и ресторанов во время карантина
В МВФ оценили шансы Украины на получение финансовой помощи
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов на заседании, которое должно пройти через несколько дней, 9 июня.
Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал спикер МВФ Джерри Райс.
Также Райс отметил, что решению вопроса помогло то, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.
По его словам, Георгиева поздравила Зеленского с выполнением предварительных условий по этой программе.
«Я могу вам сказать, что они также обсудили, конечно же, влияние кризиса на украинский народ и экономику и то, как МВФ может помочь», — добавил он.
Райс заявил, что обсуждения условий программы могут быть продолжены до окончательного решения Совета директоров МВФ, которое ожидается 9 июня.
Пресс-секретарь МВФ также напомнил об информационной открытости фонда и заявил, что меморандум с Украины с МВФ будет обнародован на сайте фонда сразу же после одобрения программы.
Как известно, меморандум с МВФ подписывается президентом Украины, премьер-министром и главой Национального банка. Со стороны Украины проект меморандума с МВФ был одобрен на заседании правительства 20 мая. После этого ни со стороны НБУ, ни со стороны президента Украины не было заявлений о несогласии с текстом документа.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в деньгах МВФ для того, чтобы выдержать экономический шок в связи с пандемией коронавируса. Предварительный анализ показывает, что ВВП страны во втором квартале может упасть на 12%. В то же время Михеил Саакашвили заявил о необходимости отказа от кредитов МВФ. По его мнению, этой помощи не хватает на развитие и реформы.16
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.