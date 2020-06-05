В МВФ оценили шансы Украины на получение финансовой помощи

Мир

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов на заседании, которое должно пройти через несколько дней, 9 июня.

Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал спикер МВФ Джерри Райс.

Также Райс отметил, что решению вопроса помогло то, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

По его словам, Георгиева поздравила Зеленского с выполнением предварительных условий по этой программе.

«Я могу вам сказать, что они также обсудили, конечно же, влияние кризиса на украинский народ и экономику и то, как МВФ может помочь», — добавил он.

Райс заявил, что обсуждения условий программы могут быть продолжены до окончательного решения Совета директоров МВФ, которое ожидается 9 июня.

Пресс-секретарь МВФ также напомнил об информационной открытости фонда и заявил, что меморандум с Украины с МВФ будет обнародован на сайте фонда сразу же после одобрения программы.

Как известно, меморандум с МВФ подписывается президентом Украины, премьер-министром и главой Национального банка. Со стороны Украины проект меморандума с МВФ был одобрен на заседании правительства 20 мая. После этого ни со стороны НБУ, ни со стороны президента Украины не было заявлений о несогласии с текстом документа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в деньгах МВФ для того, чтобы выдержать экономический шок в связи с пандемией коронавируса. Предварительный анализ показывает, что ВВП страны во втором квартале может упасть на 12%. В то же время Михеил Саакашвили заявил о необходимости отказа от кредитов МВФ. По его мнению, этой помощи не хватает на развитие и реформы.

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