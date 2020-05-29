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Украина

Стало известно, когда Украина получит первый транш МВФ

16:51 29 мая 2020
МВФ
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Международный валютный фонд (МВФ) должен утвердить помощь Украине 5 июня, а уже на следующий день поступит первый транш. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил Reuters. В конце мая макрофинансовую помощь Украине выделил также Европейский союз.

По словам главы Кабмина, первый транш от МВФ составит $ 1,9 млрд и будет выделен 6 июня. Как считает Шмыгаль, Украина нуждается в деньгах МВФ, чтобы выдержать экономический шок в связи с пандемией коронавируса. Предварительный анализ показывает, что ВВП страны во втором квартале может упасть на 12%.

При этом, как сообщает УНН, в календаре Исполнительного совета МВФ на 5 июня Украина пока не указана. Там значится только запрос Папуа-Новой Гвинеи на выплату средств по программе быстрого кредитования.

Ранее сообщалось, что Михеил Саакашвили заявил о необходимости отказа от кредитов МВФ. По его мнению, этой помощи не хватает на развитие и реформы.

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