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"Крошечный – не значит развратный": популярный бренд раскритиковали за продажу чересчур откровенного бикини
Критике со стороны потребителей из-за излишней откровенности подвергаются не только звезды шоу-бизнеса, но и производители купальников.
Недавно объектом возмущения стали изделия американского модного бренда Fashion Nova, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.
Так, на одном из аккаунтов компании в Сети модель позирует в слитном желтом бикини Miami Chains с принтом и деталями в виде цепей. При этом комплект частично обнажает тело девушки в области груди и спины и полностью — по бокам. На сайте его стоимость составляет 59 фунтов стерлингов.
Пользователи сети были озадачены дизайном представленного купальника. «Серьезно? Это какой-то абсурд», «Наверное, его больно носить», «Ну уж нет», «Какого черта?» — комментировали они фото товара, набравшее почти 50 тысяч лайков.
При этом традиционно нашлись и те, кому понравились пикантные бикини.
«Это мило», «Мне нравится», «Идеально подойдет для моего летнего отпуска», ««Крошечный — не значит развратный», — пишут они.
При этом издание отмечает, что покупатели не впервые выражают свое возмущение бренду Fashion Nova из-за вульгарных товаров. В мае модель Эбби Дауз (Abby Dowse) сфотографировалась в синем раздельном бикини Palm Tree, верхняя часть которого оголяет часть ее груди. «Кто вообще будет носить это?» — писали подписчики марки под постом.
Также критиковали и другие изделия компании.
«Но, возможно, именно на провокацию и делает ставку бренд?» — предполагают журналисты.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом случае, который произошел из-за «слишком развратного» купальника: завистливые мамаши заставили девушку «прикрыться» в бассейне.56
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"Крошечный – не значит развратный": популярный бренд раскритиковали за продажу чересчур откровенного бикини
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