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Жара донимает: слоны устроили "карантинную" вечеринку в бассейне зоопарка (видео)
Несмотря на продолжающиеся в США протесты, природа берет свое, и в некоторых штатах установилась жаркая погода, от которой страдают не только люди, но и звери.
Так, в зоопарке Орегона в Портленде наступила жара, и пока посетители не могут полюбоваться на его обрадованных этому факту обитателей воочию из-за карантинных ограничений, администрация зоопарка выкладывает видеоролики о том, как живется зверям во время карантина.
Когда солнце начинает припекать во второй половине дня, а столбик термометра достигает 32 градусов по Цельсию, группа азиатских слонов (Elephas maximus) отправляется в один из двух бассейнов на своей территории, говорится в информации на сайте заведения.
Бассейн довольно просторный, чтобы водные процедуры могло принимать сразу все семейство великанов: ширина — около 24 метров, а глубина — больше 3,5.
Ультрасовременная система фильтрации и очистки бассейна каждый час полностью фильтрует больше 600 тысяч литров воды, чтобы животные могли отдыхать в водоеме постоянно. В бассейне также есть автоматический водоопрыскиватель, который распыляет мощную струю воды и которым смотритель может управлять дистанционно.
Слоны окунаются в воду с головой, шагая по дну, обливают себя и друг друга из хобота, а также с радостью захватывают из воды специально брошенные туда лакомства — кусочки дыни и яблок.
«Два слона — Самудра и Самсон — особенно любят играть в воде. Теперь, когда погода теплая, я думаю, что вся семья будет проводить много времени у бассейна», — говорит Боб Ли, курирующий слонов в зоопарке.
В свою очередь, издание NationalGeographic отмечает, что озона обитания слонов в зоопарке Орегона позволяет животным пастись на той же пище, что и в дикой природе, а также дает доступ к одному из их любимых занятий — купанию. При этом спасаются от жары и другие обитатели Орегонского зоопарка — речные выдры. Для этих целей их снабдили целой горой кубиков льда, куда водоплавающие куньи с радостью ныряют, зарываясь в них с головой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом курьезном случае из жизни слонов: их навоз начали использовать в качестве сырья для производства алкогольного напитка джина.10
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