Протесты в США: полицейские растрогали митингующих, встав перед ними на колени (фото, видео)

Мир

В городе Фейетвилл в американском штате Северная Каролина, где, как и во многих других городах США сейчас проходят акции протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, навстречу манифестантам вышли полицейские. Однако стражи порядка поразили участников акции. Вместо того, чтобы пытаться разогнать толпу, как это, к примеру, сделали полицейские Вашингтона, расчищая президенту Дональду Трампу дорогу к церкви, 60 офицеров Фейетвилла неожиданно встали на колени — в знак солидарности и извинения за смерть Флойда, которого убил их коллега. Несмотря на то, что в городе уже начался комендантский час, и все, кто находился в это время на улице, должны были быть арестованы.

Это растрогало многих протестующих буквально до слез. Первоначальная агрессивность толпы сразу же сошла на нет. Многие демонстранты также встали на колени в качестве ответа. А потом пожимали руки и обнимались с полицейскими, некоторые из которых тоже плакали.

В заявлении полиции Фейетвилла в соцсетях говорится, что полицейские тоже выступают за справедливость для всех и понимают боль, которую испытывают люди.

Подобные случаи примирения также произошли в городе Чаттануга в штате Теннесси, а также в Нью-Йорке и еще ряде городов. Местные власти и полиция проводить мирные демонстрации, отказавшись от погромов и мародерства. В общей сложности во время массовых протестов в США погибли уже по меньшей мере 11 человек.

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал, чтобы губернаторы штатов действовали жестче и активнее привлекали бойцов Национальной гвардии для пресечения беспорядков в стране. А в случае, если местные власти откажутся это делать, Трамп пригрозил направить к ним военных.

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