Украина

Недоучившихся брать не будут: в Минобразования пояснили, что будет с призывом-2020

Весенняя призывная кампания 2020 года в Украине, в ходе которой юношей в возрасте 18−19 лет обещают призывать лишь по желанию и по письменному заявлению, сместилась из-за пандемии коронавируса и введенного по этой причине карантина.

Поэтому призыв для выпускников школ и учреждений высшего образования также начнется позже, заявила в эфире hromadske исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

По ее словам, поскольку вступительная кампания в этом году тоже отсрочилась, Минобразования достигло договоренности с Министерством обороны Украины о переносе начала призывного периода.

«Мы говорили с коллегами из Минобороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончил (вуз), или выпускники (школ), которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию», — сказала Мандзий.

Она заметила также, что на сайте Минобороны опубликовали информацию о том, что призывным комиссиям поручили учесть эти обстоятельства.

Напомним, что военный призыв в Украине планировали провести в апреле-июне. Однако, в связи с карантином было принято решение сместить его на месяц.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому призыву подлежат пригодные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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