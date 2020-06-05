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Недетские шалости: в Броварах под Киевом девочка вылетела с качелей
В городе Бровары Киевской области, получившем печальную «известность» на всю страну «разборками» между маршрутчиками, произошло ЧП на детской площадке: девочка вылетела из кабинки качели.
Несчастный случай произошел в парке «Победы», передает издание «Погляд».
По словам очевидцев, на детской площадке на качелях катались несколько детей, они вошли в раж и даже не сразу заметили, что из кабинки вылетела одна из девочек.
Ребенок застрял под качелями, взрослые вызвали к месту происшествия спасателей и «скорую», разыскали маму и начали самостоятельно вытягивать ребенка, разбирая покрытие площадки.
В настоящее время девочка находится в реанимации Броварской многопрофильной клинической больницы.
По предварительному диагнозу, у нее перелом одной ноги и плеча, ушиб спины и головы.
В отношении родителей пострадавшей девочки, полиция отмечает, что они будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
К чему могут привести подобные шалости, «ФАКТЫ» рассказывали в материале о семье популярного некогда российского артиста Романа Жукова, исполнителя хита «Я люблю вас, девочки…». Несколько лет назад в семье случилась трагедия — от удара качелей в голову погибла пятилетняя дочь.132
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