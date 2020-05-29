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В Броварах под Киевом утром расстреляли маршрутку: первые подробности, фото и видео
В городе Бровары утром 29 мая произошла стрельба — десятки молодых людей примерно в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток.
Об этом сообщает корреспондент «ФАКТОВ». Инцидент произошел на улице Олимпийская (район Торгмаш).
По его словам, между несколькими перевозчиками в городе уже давно идет война. Накануне представители одного из них «настойчиво просили» граждан для проезда из Броваров в Киев садиться именно в их маршрутки, а не подседать в попутно проезжающие авто.
На место событий уже приехала полиция. Как видно на фото, как минимум одно транспортное средство расстреляли. Спустя некоторое время молодые люди разбежались по ближайшим дворам. Несколько из них попали на короткое видео, которое снял наш корреспондент.
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