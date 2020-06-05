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Общество и люди

До +30 и грозы: синоптики рассказали о погоде до конца недели и в выходные дни

7:07 5 июня 2020
Озеро

В пятницу, 5 июня, в Украине дождливая погода сохранится, но потеплеет — температура воздуха днем ожидается до +21+23 градусов, на юге страны — теплее.

По данным Укргидрометцентра, в Херсонской, Николаевской областях, а также в районе Кропивницкого ожидается днем до +25 градусов. В этих регионах, а также в Запорожской области и в Крыму днем будет переменная облачность, без осадков.

В субботу, 6 июня, потеплеет до +25+27 градусов. Дожди с грозами прогнозируются в западных областях и на севере страны.

В воскресенье, 7 июня, потеплеет еще на несколько градусов, а в Луганской, Донецкой и Харьковской областях ожидается до +30 градусов. Дожди с грозами ожидаются в западных регионах, а также в Житомирской области.

Эксклюзивный материал с прогнозом народного синоптика Владимира Деркача о том, какой ожидается погода в Украине этим летом, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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