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Украина

Больше четырех не собираться: Минздрав обнародовал правила посещения кафе и ресторанов во время карантина

21:42 4 июня 2020
посетитель в кафе

В МОЗ сообщили о правилах, по которым с 5 июня должны работать заведения общепита:

  • перед началом смены обязательный термометрический контроль персонала (повышенная температура и признаки ОРВИ — основание не допускать к работе);
  • на входе (или рядом с местом выдачи заказа) антисептики (не менее 60 процентов спирта) для обработки рук;
  • возле мест скопления людей должна быть маркировка дистанции (не менее 1,5 метра);
  • расстояние между соседними столиками не менее 1,5 метра, размещение не более 4 человек за столом (без учета детей до 14 лет);
  • часть стола разрешается отделять перегородкой;
  • меню должны размещать при входе для бесконтактного ознакомления (или меню из материала, который можно дезинфицировать); разрешается выдавать одноразовые бумажные меню, чтобы впоследствии их утилизировать;
  • выдача заказа в многоразовой посуде разрешена при условии, что ее моют при высокой температуре в посудомоечной машине; приборы, сахар, трубочки должны быть в индивидуальной упаковке.

В заведениях общепита в период карантина запрещается:

  • самостоятельно входить посетителям без сопровождения работника;
  • работа детских комнат;
  • проводить праздники, банкеты, мастер-классы, публичные мероприятий с участием более 10 человек;
  • готовить еду на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей;
  • работа зон самообслуживания; очереди и скопления в помещении заведения.

Кроме того, в заведении общепита постоянно должны следить за наличием жидкого мыла, бумажных полотенец, антисептиков, местами контактов рук клиентов и работников, каждые два часа проводить влажную уборку помещений, туалетов, общественных мест, обрабатывать поверхности на летних площадках, чтобы персонал регулярно (не реже раза в три часа) мыл руки с мылом или дезинфицировал их. А использованные средства индивидуальной защиты и салфетки собирать в отдельные урны с крышкой — для утилизации.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, на каких станциях киевского метро будут ограничивать вход в час пик. Кроме того, в связи с возобновление авиасообщения в «Борисполе» предупредили пассажиров о новых правилах.

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