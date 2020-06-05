Мэр Миннеаполиса рыдал перед позолоченным гробом Джорджа Флойда на поминальной службе (видео)

Мир

В американском городе Миннеаполисе состоялась поминальная служба и прощание с афроамериканцем Джорджем Флойдом, чья гибель вызвала протесты по всей стране и за рубежом.

Трансляцию службы в прямом эфире проводили ведущие западные телеканалы, такие, как СNN и ВВС. На траурную церемонию пришли многие политики и знаменитости — актеры, спортсмены, музыканты. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, преклонив колено, рыдал перед позолоченным гробом Флойда.

Присутствующие вместо традиционной минуты молчания хранили безмолвие в течение восьми минут и 46 секунд — именно столько времени полицейский Дерек Човин давил коленом на шею задыхавшегося Флойда во время ареста. Священник и правозащитник Эл Шарптон сказал: «Пока вы переживаете эти долгие восемь минут, подумайте о том, через что прошел Джордж, лежа там, умоляя дать ему жить…». Преподобный Шарптон также отметил, что пришло время для всех афроамериканцев заявить: «Уберите колени с наших шей».

Брат покойного Филониз Флойд в своей речи сказал, что семья и американское общество добьются справедливости. А адвокат Бенджамин Крамп подчеркнул, что Джорджа убила не пандемия коронавируса, а «пандемия расизма и дискриминации», которая давно бушует в Америке.

Как сообщает New York Times, после церемонии в Миннеаполисе гроб доставят в город Рейфорд в штате Северная Каролина, где Флойд родился, а затем — в Хьюстон, где он провел большую часть своей жизни. Здесь также пройдут публичные церемонии прощания. Непосредственно похороны состоятся на будущей неделе и пройдут в частном порядке. Погребение вызвался оплатить знаменитый боксер Флойд Мэйвезер.

У Джорджа остались две дочери от разных женщин. Младшей девочке — шесть лет. Он работал охранником в ночном клубе Миннеаполиса, но, как и миллионы других американцев, потерял работу из-за пандемии. Его семья говорит, что Джордж переживал взлеты и падения. В 2007 году он был обвинен в вооруженном ограблении дома в Хьюстоне, а в 2009-и — приговорен к пяти годам тюрьмы. В Миннеаполис он переехал в поисках лучшей жизни. Его арестовали при попытке расплатиться в магазине фальшивой купюрой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в организме погибшего при аресте Джорджа Флойда выявили коронавирус и наркотики.

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