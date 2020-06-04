- 07:36 Дожди по всей Украине: погода в ближайшие дни не порадует
- 07:31 В организме погибшего при аресте Джорджа Флойда выявили коронавирус и наркотики
- 07:27 Хачапури и панкейки: легкие рецепты
- 06:55 Спустя два года после смерти на могиле космонавта Каденюка нет памятника: мнения в сети разделились
- 06:16 Потенциальные "жертвы": ученые установили, носители какой группы крови чаще заражаются коронавирусом
- 05:10 Напали на полицейских с палками и топором: под Харьковом задержана группа агрессивных "поселенцев"
- 04:50 SpaceX Илона Маска запустила на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
- 04:30 Деньги на подходе: стало известно, когда МВФ примет решение о выделении кредита Украине
- 03:50 Южная Корея срочно одобрила вслед за США и Японией лекарство для больных коронавирусом
- 03:20 Врач-стоматолог представился хирургом и изуродовал женщине грудь
- 01:58 Ноль звезд: в Швейцарии запускают сеть отелей с оригинальной концепцией
- 01:30 Сенаторы США предложили расширить санкции против "Северного потока-2": кого накажут
В организме погибшего при аресте Джорджа Флойда выявили коронавирус и наркотики
Как показали результаты вскрытия тела афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании его полицейскими в Миннеаполисе, он был инфицирован коронавирусом. Заболевание протекало, видимо, бессимптомно.
Помимо COVID-19 в организме 46-летнего Флойда были выявлены наркотики — каннабиноиды, амфетамин и фентанил. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на документы судмедэкспертами округа Хеннепин.
Ранее судмедэксперты заявили, что Джордж Флойд скончался в результате остановки сердечно-легочной деятельности, вызванной действиями полицейского, придавившего его шею коленом. Так что это можно назвать убийством.
Сообщается, что причиной смерти стал комбинированный эффект, который произвели приемы полицейских, наличие интоксикантов в организме Флойда, а также возможные сопутствующие заболевания — в том числе проблемы с сердцем.
В США и других странах мира после гибели Джорджа Флойда проходят акции протеста против полицейского произвола и расизма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Потенциальные "жертвы": ученые установили, носители какой группы крови чаще заражаются коронавирусом
Напали на полицейских с палками и топором: под Харьковом задержана группа агрессивных "поселенцев" (фото)
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...