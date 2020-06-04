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Мир

В организме погибшего при аресте Джорджа Флойда выявили коронавирус и наркотики

7:31 4 июня 2020
Джордж Флойд

Как показали результаты вскрытия тела афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании его полицейскими в Миннеаполисе, он был инфицирован коронавирусом. Заболевание протекало, видимо, бессимптомно.

Помимо COVID-19 в организме 46-летнего Флойда были выявлены наркотики — каннабиноиды, амфетамин и фентанил. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на документы судмедэкспертами округа Хеннепин.

Ранее судмедэксперты заявили, что Джордж Флойд скончался в результате остановки сердечно-легочной деятельности, вызванной действиями полицейского, придавившего его шею коленом. Так что это можно назвать убийством.

Сообщается, что причиной смерти стал комбинированный эффект, который произвели приемы полицейских, наличие интоксикантов в организме Флойда, а также возможные сопутствующие заболевания — в том числе проблемы с сердцем.

В США и других странах мира после гибели Джорджа Флойда проходят акции протеста против полицейского произвола и расизма.

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