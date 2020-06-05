В США готовят мощный удар по газопроводу Путина "Северный поток — 2"

Мир

В Америке продолжают усиливать давление на Россию — в Конгрессе представили двухпартийный законопроект против строительства «Северного потока — 2».

Как сообщают в посольстве Украины в США, проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства газопровода из России в ЕС в обход Украины по закону «О защите энергетической безопасности Европы», вступившем в силу в декабре 2019 года.

В документе, в частности, разъясняется, что санкции США применяются как к судам, осуществляющим все работы по прокладке труб, так и к тем, кто способствует предоставлению этих судов, а также оказывает страховые услуги, предоставляет портовое оборудование или услуги по их швартовке.

«В конечном счете, санкции будут касаться любой компании, которая будет предоставлять сертификацию, необходимую для запуска „Северного потока-2“. Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США», — добавили в посольстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Германии отказали компании Nord Stream 2 AG в выводе «Северного потока-2», проходящего через территорию страны, из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Согласно директиве, владеть трубопроводом и поставлять по нему газ не может одна и та же компания. Также к трубопроводу должны иметь доступ независимые поставщики газа — к 50 процентам мощности трубопровода.

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