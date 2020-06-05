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Знаменитый футболист пожертвовал своему родному клубу миллионы (фото)
Легенда «Манчестер Сити» Венсан Компани, который провел в составе английского гранда 360 матчей и выиграл 12 трофеев (четыре чемпионства, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и два Суперкубка страны) и покинул команду в мае прошлого года, пожертвовал 3 млн евро своему родному брюссельскому «Андерлехту».
Как сообщает DH les Sports+, еще 14 млн евро переведут на счет акционеры клуба. Средства призваны помочь брюссельскому гранду пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Как известно, 34-летний капитан сборной Бельгии Компани — сейчас играющий тренер самого титулованного клуба страны, переживающего далеко не лучшие времена (в досрочно финишировавшем чемпионате страны «Андерлехт» занял лишь восьмое место). Ранее он отказался стать ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» и, по данным СМИ, связывает свое будущее именно с клубом из Брюсселя.
Напомним, что Компани — воспитанник «Андерлехта», дебютировавший в первой команде в 17 лет. В 2006 году он перешел в «Гамбург», а еще через два года перебрался в «Манчестер Сити», откуда в 2019-м вернулся на родину.
В футболке «Манчестер Сити» Венсан Компани выиграл 12 трофеев
В финишировавшем сезоне знаменитый сын выходца из Конго и бельгийки принял участие в 18 поединках «Андерлехта» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом, в составе которого он дважды становился чемпионом Бельгии, рассчитан до лета 2022 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Атлетико» Диего Коста заплатил более 500 тысяч евро, чтобы не попасть за решетку.
Фото Getty Images, nieuwsblad. be
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