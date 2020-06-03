Стрельба на рынке «7-й километр»: нападавшими оказались работники охранной фирмы (фото, видео)

Происшествия

Одесская полиция вплотную занимается расследованием резонансного инцидента, происшедшего 2 июня на крупнейшем промтоварном ранке «Седьмой километр». Об этом в среду, 3 июня, заявил начальник регионального главка Нацолиции Олег Бех.

По его словам, сегодня открыты еще два производства, действия правонарушителей квалифицированы по статьям 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Установлено местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, также обнаружены их водители. С водителями сейчас проводятся неотложные следственные действия. Транспортные средства изъяты и направлены на экспертизу.

«Поиски других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. Установлено, что они — работники одной из охранных фирм. Вместе с тем нарушения закона усматривается и в действиях представителей упомянутого магазина. Сотрудники, вооружившись травматическим оружием и битами, умышленно повредили имущество предпринимателя. Только благодаря своевременному вмешательству полиции групповое нарушение общественного порядка удалось прекратить», — сказал Бех.

Он также добавил, что установлены пятеро активных участников этих «разборок». Решается вопрос о правовой квалификации действий каждого из них, а также проводятся мероприятия по установлению причастности к преступлению других лиц.

Как стало известно, на месте происшествия правоохранители обнаружили 11 стреляных гильз калибра 9 мм, две резиновые пули и деревянные биты. Микроавтобусы, на которых скрылись нападавшие, сопровождали две легковые иномарки Hyundai Santa Fe и Ford. Охранная фирма, которую упоминает начальник полицейского главка, расположена в Одессе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новых подробностях «разборок» на «7-м километре» в Одессе.

Фото, видео предоставлены ГУ Нацполиции в Одесской области

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