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В Харькове горел рынок «Барабашово»: выяснились скандальные детали (фото, видео)
В Харькове на рынке «Барабашово», где ранее полиция задерживала около полусотни участников беспорядков, в ночь на четверг, 16 апреля, произошло очередное ЧП — горел торговый модуль с магазинами.
Как сообщает издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах, возгорание произошло около трех часов ночи. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Такой же точки зрения придерживаются и в администрации торгового центра.
Также сообщается, что интенсивному горению предшествовал некий «сильный хлопок». Огонь, охвативший модуль, был настолько сильным, что с крыши капал металл. По данным пресс-службы «Барабашово», выгорел торговый модуль с магазинами, а соседнее здание пострадало. Также в администрации отметили, что с начала карантина здание стояло обесточенным.
А на страничке «Харьков 1654» в социальных сетях выложили фото и видео с места ЧП.
Также уточняется, что сгорел магазин со спортивными товарами и пострадали соседние торговые ряды.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года на «Барабашово» произошли столкновения между работниками ТЦ и коммунальщиками — последние пытались с помощь четырех автокранов снести входную конструкцию торгового центра.
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