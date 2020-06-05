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Происшествия

В Киеве прокурор попался на взятке в 100 тысяч долларов (фото)

9:24 5 июня 2020
задержание

В Киеве задержали сотрудника одной из местных прокуратур во время получения взятки в 100 тысяч долларов США. На днях в Одессе задержали одного из заместителей начальника главка ГСЧС при получении взятки в 40 тысяч гривен.

Операцию в столице проводили оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи теруправления ГБР.

Следствием было установлено, что, будучи прокурором в уголовном производстве, открытом по факту служебной халатности членов правления одного банковского учреждения, он требовал от его представителей 100 тысяч долларов США.

За эту сумму сотрудник прокуратуры обещал решить вопрос о закрытии уголовного производства.

Кроме того, блюститель закона предлагал банку свою «крышу». В частности, речь шла о нерегистрации правоохранительными органами любых уголовных производств относительно финучреждения.

Сейчас решается вопрос о сообщение прокурору о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали «ФАКТЫ», третий раз за два года ловят на получении неправомерной выгоды госисполнителя одного из отделов исполнительной службы Полтавской области.

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