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В Киеве прокурор попался на взятке в 100 тысяч долларов (фото)
В Киеве задержали сотрудника одной из местных прокуратур во время получения взятки в 100 тысяч долларов США. На днях в Одессе задержали одного из заместителей начальника главка ГСЧС при получении взятки в 40 тысяч гривен.
Операцию в столице проводили оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи теруправления ГБР.
Следствием было установлено, что, будучи прокурором в уголовном производстве, открытом по факту служебной халатности членов правления одного банковского учреждения, он требовал от его представителей 100 тысяч долларов США.
За эту сумму сотрудник прокуратуры обещал решить вопрос о закрытии уголовного производства.
Кроме того, блюститель закона предлагал банку свою «крышу». В частности, речь шла о нерегистрации правоохранительными органами любых уголовных производств относительно финучреждения.
Сейчас решается вопрос о сообщение прокурору о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Как сообщали «ФАКТЫ», третий раз за два года ловят на получении неправомерной выгоды госисполнителя одного из отделов исполнительной службы Полтавской области.
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