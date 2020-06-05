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Украина

Число жертв коронавируса в Киеве резко выросло

9:32 5 июня 2020
Коронавирус

В Украине второй день подряд количество подтвержденных заболеваний коронавирусной инфекцией превышает 500 человек — если накануне было 588 подтвержденных случаев COVID-19, то по состоянию на утро пятницы, 5 июня, зафиксировано 553 заболевших украинцев — общее количество выросло до 25 964.

Больше всего заболевших — в Черновицкой области, где с начала пандемии коронавируса заразились 3519 человек. На втором месте столица Украины с 3292 подтвержденными случаями — за сутки количество заболевших в Киеве возросло на 82 человека (умерло четверо пациентов, выздоровели — 27).

На третье месте — Львовская область. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 73 человек, один пациент умер, двое — выздоровели. С начала пандемии в регионе подтверждено 1988 случаев COVID-19.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минздраве заявляли, что в столице и восьми областях — Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой — превышение установленных показателей ставит под угрозу переход к следующему этапу ослабления карантина.

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