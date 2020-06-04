Украина

Киев и еще 8 областей не готовы к очередному этапу смягчения карантина

К следующим этапам ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса и продленного до 22 июня, не готовы Киев и еще восемь областей Украины.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют нормативам показатели в столице, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Напомним, что правительство определило три показателя, влияющие на ослабление карантинных мер или же их продление. Это инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней) — менее 12 на 100 тысяч населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения — должен быть менее 50% и охват тестированием — не ниже уровня инцидентности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительстве приняли решение об ослаблении ряда карантинных мер с 5 июня. В частности, обязательства по самоизоляции снимают с людей старше 60 лет.

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