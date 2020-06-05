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В Ровно подросток изнасиловал 12-летнюю девочку на камеру и разослал видео знакомым
В Ровно 14-летний школьник угрозами принудил к сексу 12-летнюю школьницу, снял это на видео и похвастался перед соучениками. Ранее под Николаевым подросток изнасиловал 8-летнего мальчика.
Как сообщает ICTV, видео, снятое ровенским подростком, быстро разлетелось по сети и попалось на глаза многим его соученикам, а также родителям изнасилованной девочки. Они тут же обратились в полицию…
Прокурор Ровенской местной прокуратуры Илона Ютовец сообщила, что открыто производство за распространение порнографической продукции. Однако экспертиза должна еще подтвердить, является ли снятый подростком ролик порнографией.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве двое подростков 12 и 13 лет надругались над 25-летним парнем с инвалидностью. Из больницы в полицию сообщили о поступлении пациента с повреждениями в области прямой кишки.172
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