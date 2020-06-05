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Стиль жизни

Во Вьетнаме открыли первый в мире отель, покрытый золотом внутри и снаружи (фото, видео)

12:40 5 июня 2020
Золотой отель снаружи

Во Вьетнаме открылся первый в мире отель, отделанный снаружи и внутри 24-каратным золотом. Сияющее 25-этажное здание Dolce Hanoi Golden Lake находится в центре Ханоя. Его строительство заняло более десяти лет. И лишь в июне этого года отель принял первых посетителей. Стены здания площадью 5000 квадратных метров облицованы покрытыми настоящим золотом керамическими плитками, которые были импортированы из Японии.

342 номера шестизвездочного отеля оборудованы позолоченной сантехникой, мебелью. посудой. На крыше здания — золотой бассейн.

Как пишет Vietnam Insider, стоимость номера — от 250 долларов в сутки.

Золото для оформления интерьеров ранее использовалось также в дубайском отеле Burj Al-Arab, Trump International Hotel в Лас-Вегасе и Emirates Palace в Абу-Даби. Однако до сих пор фасады зданий драгоценным металлом не украшали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что рэпер Дрейк купил себе самый дорогой в мире матрас — по цене дома.

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