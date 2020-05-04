Шоу-бизнес

Рэпер купил себе самый дорогой в мире матрас – по цене дома (фото)

Канадский рэпер Дрейк приобрел самый дорогой в мире матрас. Стоимость этого элемента кровати — 390 тысяч долларов. За такие деньги можно приобрести приличный дом.

Производитель матраса модели Grand Vividus — шведская компания Hästens. Черный матрас изготовлен из конского волоса и мягкой шагреневой кожи. Весит он полтонны. На его изготовление тратится 600 часов ручной работы.

В год производится всего лишь 12 таких матрасов — по предзаказу. И первым клиентом был Дрейк.

Руководство фирмы говорит, что «в Швеции сон — это не просто сон, но забота о себе». И что матрас должен быть самым важным предметом мебели у вас в доме.

До сих пор самым дорогим матрасом считался Vividus Classic стоимостью 190 000 долларов производства той же компании.

Как рассказал рэпер в интервью журналу Architectural Digest, в спальню он приходит, чтобы «расслабиться и отдохнуть от окружающего мира». И такой матрас отлично помогает ему справиться с этой задачей.

Состояние Дрейка оценивается в 150 миллионов долларов. Как писали «ФАКТЫ», он входит в пятерку самых богатых рэперов в мире.



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