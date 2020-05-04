- 10:08 Путина загнали в угол: политолог предрек конец российским авантюрам с гонкой вооружений
- 10:06 Когда украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты
- 09:58 Девушка футболиста «Ювентуса» повторила эротический челлендж невесты Роналду
- 09:48 Подростки на скутере сбили киевлянку на тротуаре
- 09:38 "Чудеса доставки": в Киеве велокурьер ехал задом наперед и попал на видео
- 09:35 Рэпер купил себе самый дорогой в мире матрас – по цене дома
- 09:34 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:34 «Это Лешина к Насте любовь»: Потап трогательно поздравил жену с днем рождения
- 09:17 Анна Седокова разделась, выгуливая собаку
- 09:11 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:10 Лидер «Динамо» трогательно поздравил свою собаку с днем рождения
- 09:10 После Путина Украине будет еще хуже: российский бизнесмен рассказал, кто на самом деле управляет РФ
Рэпер купил себе самый дорогой в мире матрас – по цене дома (фото)
Канадский рэпер Дрейк приобрел самый дорогой в мире матрас. Стоимость этого элемента кровати — 390 тысяч долларов. За такие деньги можно приобрести приличный дом.
Производитель матраса модели Grand Vividus — шведская компания Hästens. Черный матрас изготовлен из конского волоса и мягкой шагреневой кожи. Весит он полтонны. На его изготовление тратится 600 часов ручной работы.
В год производится всего лишь 12 таких матрасов — по предзаказу. И первым клиентом был Дрейк.
Руководство фирмы говорит, что «в Швеции сон — это не просто сон, но забота о себе». И что матрас должен быть самым важным предметом мебели у вас в доме.
До сих пор самым дорогим матрасом считался Vividus Classic стоимостью 190 000 долларов производства той же компании.
Как рассказал рэпер в интервью журналу Architectural Digest, в спальню он приходит, чтобы «расслабиться и отдохнуть от окружающего мира». И такой матрас отлично помогает ему справиться с этой задачей.
Состояние Дрейка оценивается в 150 миллионов долларов. Как писали «ФАКТЫ», он входит в пятерку самых богатых рэперов в мире.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путин нацелился на захват огромной части Украины: названы опасные регионы и их истинная ценность для Кремля
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...