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За кого украинцы готовы голосовать на выборах президента и парламента: свежие данные соцопроса
Если бы выборы президента проходили в мае 2020 года, 28,9% украинцев проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского (это 40,9% тех, кто определился с кандидатом).
Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии на основании телефонного соцопроса с 26 по 30 апреля. Отметим, тенденция сохраняется.
Пятого президента Петра Порошенко поддержали бы 11,1% избирателей. Далее идут Игорь Смешко (6,5%), Юрий Бойко (6,3%) и Юлия Тимошенко (6,2%).
14,1% процент украинцев не смогли определиться с кандидатом, а 9,1% не пошли бы на выборы.
Среди партий «Слуга народа» набрала бы 19,6% голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,4%, «Европейская Солидарность» — 8,9%, «Батьківщина» -7,6% и «Сила и Честь» — 4,5%.
Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии с 26 по 30 апреля методом CATI. Всего было опрошено 1507 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве, кроме аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
Напомним, по результатам недавнего всеукраинского опроса общественного мнения относительно парламентских выборов, наибольшие шансы попасть в следующий состав украинского парламента получили бы партия «Слуга народа» (30,3%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,9%), «Европейская солидарность» (14,8%) и ВО «Батьківщина» (12,3%). Исследование проводил международный исследовательский центр BURI-Украина.
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