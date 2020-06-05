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Пытался провести за границу большую сумму валюты: фото и видео задержания в пункте пропуска “Краковец”
На украинско-польской границе в пункте пропуска «Краковец» пограничники задержали мужчину с большой суммой незадекларированной валюты.
Инцидент произошел 4 июня вечером. 36-летний мужчина агрессивно отреагировал на требование пограничников Мостиского отряда разрешить осмотреть его микроавтобус.
После того, как украинца удалось успокоить, пограничники сотрудники СБУ и Гостаможслужбы под сиденьем водителя, нашли около 238 тысяч польских злотых (по курсу НБУ — более 1,5 миллиона гривен).
Валюту мужчина намеревался перевезти через границу без соответствующего декларирования. Обнаруженные средства изъяли сотрудники Галицкой таможни. А мужчине за свои действия придется отвечать в суде.
Напомним, в конце мая на украинско-польской границе в пункте пропуска «Краковец» задержали рэкетиров, собиравших «дань» с пассажирских перевозчиков.
Ранее «ФАКТЫ» писали о беспорядках, которые творятся на украинско-польской границе.139
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Пытался провести за границу большую сумму валюты: фото и видео задержания в пункте пропуска “Краковец”
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!