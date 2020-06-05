Происшествия

Пытался провести за границу большую сумму валюты: фото и видео задержания в пункте пропуска “Краковец”

На украинско-польской границе в пункте пропуска «Краковец» пограничники задержали мужчину с большой суммой незадекларированной валюты.

Инцидент произошел 4 июня вечером. 36-летний мужчина агрессивно отреагировал на требование пограничников Мостиского отряда разрешить осмотреть его микроавтобус.

После того, как украинца удалось успокоить, пограничники сотрудники СБУ и Гостаможслужбы под сиденьем водителя, нашли около 238 тысяч польских злотых (по курсу НБУ — более 1,5 миллиона гривен).

Валюту мужчина намеревался перевезти через границу без соответствующего декларирования. Обнаруженные средства изъяли сотрудники Галицкой таможни. А мужчине за свои действия придется отвечать в суде.

Напомним, в конце мая на украинско-польской границе в пункте пропуска «Краковец» задержали рэкетиров, собиравших «дань» с пассажирских перевозчиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о беспорядках, которые творятся на украинско-польской границе.

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