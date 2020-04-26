Общество и люди

В сети активно обсуждают пост украинца в Facebook, который возвращаясь в Украину из Польши 24 апреля, стал свидетелем грубейшего нарушения карантинных ограничений на пункте пропуска «Краковец», а также незаконных автоперевозках по завышенным ценам через границу.

«На польской стороне собралась очередь, когда собралось около 25 человек, приехал автобус на украинской регистрации, сказали, что перевезут на украинском сторону, но за 50 злотых (310 грн за 300 метров границы. Спросил у водителей: законно ли это и дадут ли билет за проезд? На что ответили: билета не дадут и так делать им сказали украинские пограничники, если не еду с ними, то буду дальше стоять возле границы», — пишет автор поста.

Также украинец пишет о грубом нарушении социальной дистанции, необходимой для предотвращения передачи коронавирусной инфекции.

«На заправке была полиция, врачи в защитных костюмах, всем сделали быстрые тесты на выявление заболеваемости COVID-19. На вопрос к врачам: нормально ли это, что в автобусе было 80 человек и сейчас все стоят в очереди к врачам не соблюдая дистанцию, все просто были в большом „купе“. Врачи просто развели плечами. Далее на заправке были люди, перевозчики, около 80−100 человек, предлагали свои услуги и были все очень близко друг к другу, без масок, и как один из них мне рассказал, есть люди, которые „крышуют“ кто и когда может завезти клиента», — пишет украинец.

В сети активно обсуждают пост. Пользователи оставили около двух с половиной тысяч комментариев.

Как писали «ФАКТЫ», несмотря на то, что Украина официально закрыла большую часть пунктов пропуска на своих границах, в страну из Европы продолжают возвращаться заробитчане и задержавшиеся туристы.

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