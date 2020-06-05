- 15:45 Водителя киевского трамвая зверски избили толпой за просьбу надеть маски: инцидент попал на видео
- 15:38 Лобовой таран под Николаевом: погибший и трое травмированных, включая беременную женщину
- 15:24 Евросоюз продлит запрет на въезд иностранцев: что об этом известно
- 15:23 Смерть ребенка в детсаду в Запорожье: горе-няню отправили под арест
- 15:05 Пытался провезти за границу большую сумму валюты: фото и видео задержания в пункте пропуска “Краковец”
- 14:44 Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
- 14:37 За кого украинцы готовы голосовать на выборах президента и парламента: свежие данные соцопроса
- 14:31 Журналистку "ФАКТОВ" Ольгу Сметанскую удостоили награды за проект "Мир после пандемии"
- 14:19 Дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда
- 14:12 «Джордж Флойд не умер»: в соцсетях появились безумные слухи о событиях в США
- 14:09 Под Одессой браконьер наехал машиной на пограничника: первые подробности и фото
- 14:07 Судивший Украину арбитр ФИФА показал средний палец темнокожему футболисту
Лобовой таран под Николаевом: погибший и трое травмированных, включая беременную женщину (фото)
5 июня, около 11:00, на трассе Благовещенское — Николаев, около города Южноукраинска, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ 2121 («Нива») и Daihatsu Terios. (Ранее произошло жуткое ДТП под Киевом: от водителя остался только обугленный скелет.)
Пока не ясно, кто из водителей выехал на встречную полосу. В результате мужчина, находившийся за рулем «Нивы», погиб на месте происшествия. 47-летняя водитель второго автомобиля и две пассажирки — 26 и 18 лет — получили травмы и доставлены в городскую больницу Южноукраинска. 18-летняя женщина беременна. И погибшего, и оставшегося в живых водителя из смятых машин извлекали спасатели при помощи резаков.
По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Запорожской области, где на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом. В результате погиб водитель машины.
А на Гостомельском шоссе под Киевом, где нередко сталкиваются автомобили, произошло очередное ДТП с участием двух фур.140
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.