26.52 / 26.75 29.70 / 30.20
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Лобовой таран под Николаевом: погибший и трое травмированных, включая беременную женщину (фото)

15:38 5 июня 2020
ДТП под Николаевом

5 июня, около 11:00, на трассе Благовещенское — Николаев, около города Южноукраинска, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ 2121 («Нива») и Daihatsu Terios. (Ранее произошло жуткое ДТП под Киевом: от водителя остался только обугленный скелет.)

Пока не ясно, кто из водителей выехал на встречную полосу. В результате мужчина, находившийся за рулем «Нивы», погиб на месте происшествия. 47-летняя водитель второго автомобиля и две пассажирки — 26 и 18 лет — получили травмы и доставлены в городскую больницу Южноукраинска. 18-летняя женщина беременна. И погибшего, и оставшегося в живых водителя из смятых машин извлекали спасатели при помощи резаков.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Запорожской области, где на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом. В результате погиб водитель машины.

А на Гостомельском шоссе под Киевом, где нередко сталкиваются автомобили, произошло очередное ДТП с участием двух фур.

140

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

избиение

Водителя киевского трамвая зверски избили толпой за просьбу надеть маски: инцидент попал на видео

ДТП под Николаевом

Лобовой таран под Николаевом: погибший и трое травмированных, включая беременную женщину (фото)

суд

Смерть ребенка в детсаду в Запорожье: горе-няню отправили под арест

указатель

Евросоюз продлит запрет на въезд иностранцев: что об этом известно

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер