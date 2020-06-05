Лобовой таран под Николаевом: погибший и трое травмированных, включая беременную женщину (фото)

Происшествия

5 июня, около 11:00, на трассе Благовещенское — Николаев, около города Южноукраинска, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ 2121 («Нива») и Daihatsu Terios. (Ранее произошло жуткое ДТП под Киевом: от водителя остался только обугленный скелет.)

Пока не ясно, кто из водителей выехал на встречную полосу. В результате мужчина, находившийся за рулем «Нивы», погиб на месте происшествия. 47-летняя водитель второго автомобиля и две пассажирки — 26 и 18 лет — получили травмы и доставлены в городскую больницу Южноукраинска. 18-летняя женщина беременна. И погибшего, и оставшегося в живых водителя из смятых машин извлекали спасатели при помощи резаков.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Запорожской области, где на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом. В результате погиб водитель машины.

А на Гостомельском шоссе под Киевом, где нередко сталкиваются автомобили, произошло очередное ДТП с участием двух фур.

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