Здоровье и медицина

В Киеве не хватает донорской крови

В Украине возобновляются плановые операции, в связи с чем больницах Киева возникла острая потребность в донорской крови. Критически необходима кровь двух групп крови, сообщает Киевский городской центр крови.



Критически необходима кровь:

I RH (минус);

II RH (минус).

В центре сейчас очень нуждаются в помощи доноров. Их ждут в одном из филиалов столичного Центра крови по адресам:

улица Берлинского, 12 (с 8:00 до 16:00);

улица Пимоненко, 8 (с 8:00 до 16:00);

улица Запорожца, 26 (с 9:00 до 14:00).

Во время карантина, когда не ходил столичный транспорт, в Киевском городском центре крови обеспечивали доставку желающих сдать кровь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за карантина в Украине возникли серьезные проблемы с донорской кровью.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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