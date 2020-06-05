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Здоровье и медицина

В Киеве не хватает донорской крови

15:59 5 июня 2020
Врачи и доноры

В Украине возобновляются плановые операции, в связи с чем больницах Киева возникла острая потребность в донорской крови. Критически необходима кровь двух групп крови, сообщает Киевский городской центр крови.


Критически необходима кровь:

  • I RH (минус);
  • II RH (минус).

В центре сейчас очень нуждаются в помощи доноров. Их ждут в одном из филиалов столичного Центра крови по адресам:

  • улица Берлинского, 12 (с 8:00 до 16:00);
  • улица Пимоненко, 8 (с 8:00 до 16:00);
  • улица Запорожца, 26 (с 9:00 до 14:00).

Во время карантина, когда не ходил столичный транспорт, в Киевском городском центре крови обеспечивали доставку желающих сдать кровь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за карантина в Украине возникли серьезные проблемы с донорской кровью.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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