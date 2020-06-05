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В Киеве не хватает донорской крови
В Украине возобновляются плановые операции, в связи с чем больницах Киева возникла острая потребность в донорской крови. Критически необходима кровь двух групп крови, сообщает Киевский городской центр крови.
Критически необходима кровь:
- I RH (минус);
- II RH (минус).
В центре сейчас очень нуждаются в помощи доноров. Их ждут в одном из филиалов столичного Центра крови по адресам:
- улица Берлинского, 12 (с 8:00 до 16:00);
- улица Пимоненко, 8 (с 8:00 до 16:00);
- улица Запорожца, 26 (с 9:00 до 14:00).
Во время карантина, когда не ходил столичный транспорт, в Киевском городском центре крови обеспечивали доставку желающих сдать кровь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за карантина в Украине возникли серьезные проблемы с донорской кровью.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»55
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