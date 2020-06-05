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Происшествия

В Николаеве суд отпустил из СИЗО чемпионку Украины и фотомодель, сбившую насмерть беременную женщину (фото, видео)

17:43 5 июня 2020
В Николаеве суд отпустил из СИЗО чемпионку Украины и фотомодель, сбившую насмерть беременную женщину (фото, видео)

Эта трагедия случилась вечером 13 марта в микрорайоне Намыв города Николаева. Внедорожник Mitsubishi Pajero под управлением Ольги Л. — призера чемпионатов Украины по прыжкам в высоту и фотомодели — сбил на переходе 32-летнюю беременную женщину. Удар был такой силы, что женщина подлетела вверх, упала на автомобиль Geely, шедший впереди, а потом на асфальт. По ней проехал Mitsubishi Pajero и врезался в Geely.

Видео жуткой аварии, зафиксированное регистраторами, в четверг, 4 июня, продемонстрировали в Заводском суде Николаева, который избирал меру пресечения подозреваемой, находившейся в СИЗО Николаева три месяца.

Как оказалось, автомобиль, на котором Ольга Л. сбила пешехода, принадлежал ее молодому человеку. У нее же права на вождение не было. В суде подозреваемая заявила, что раскаивается в содеянном и даже согласилась с миллионами исками в ее адрес от потерпевших сторон.

Потерпевшие — мать погибшей и ее муж — подали гражданский иск, в котором указывают требование взыскать за моральный ущерб по одному миллиону. Иски были в отношении и Ольги Л., и владельца автомобиля Mitsubishi Pajero.

Стороной защиты было подано ходатайство об изменении меры пресечения на ночной домашний арест. Прокурор просил продлить содержание в СИЗО. Выслушав все стороны, суд принял решение частично удовлетворить ходатайство адвокатов и избрал для подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Такой ход дела не устраивает потерпевшую сторону. «И такое можно прощать? У меня нет единственной дочери. Прошу о помощи», — написала на своей странице в Facebook мать погибшей Елены Васильевой Ирина Пянзина, которая находится за границей и из-за карантина даже не смогла приехать на похороны дочери.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП на Виннитчине, где пьяная водитель Opel Vectra сбила женщину, которая везла на велосипеде двоих маленьких детей.

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