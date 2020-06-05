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Дело Маркива: Папа Римский занимается освобождением украинского нацгвардейца
Папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения украинского нацгвардейца Виталия Маркива (на фото). Об этом понтифик подтвердил в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент, в свою очередь, обратился к Святому Престолу с просьбой помочь в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе и в Крыму, а также в России.
Бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы, хотя обвинение просило 17 лет. Маркива обвинили в убийстве итальянского гражданина Андреа Рокелли в 2014 году в зоне боевых действий под Славянском. Перед вынесением приговора Маркив два года провел в тюрьме города Павия.
Украина оспорила решение итальянского суда в апелляции. Новый следственный эксперимент на горе Карачун подтвердил, что Маркив не мог совершить того, в чем его обвиняли. В тех условиях невозможен был ни прицельный обстрел, ни корректировка огня.33
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?