Дело Маркива: Папа Римский занимается освобождением украинского нацгвардейца

Украина

Папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения украинского нацгвардейца Виталия Маркива (на фото). Об этом понтифик подтвердил в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент, в свою очередь, обратился к Святому Престолу с просьбой помочь в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе и в Крыму, а также в России.

Бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы, хотя обвинение просило 17 лет. Маркива обвинили в убийстве итальянского гражданина Андреа Рокелли в 2014 году в зоне боевых действий под Славянском. Перед вынесением приговора Маркив два года провел в тюрьме города Павия.

Украина оспорила решение итальянского суда в апелляции. Новый следственный эксперимент на горе Карачун подтвердил, что Маркив не мог совершить того, в чем его обвиняли. В тех условиях невозможен был ни прицельный обстрел, ни корректировка огня.

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