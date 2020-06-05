Украинцам пообещали значительное снижение цены на газ

Украина

Получение Украиной 5 млрд долларов от Международного валютного фонда поможет существенно снизить цену на газ для населения в следующем отопительном сезоне. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Решение о транше для Украины МВФ собирается принять 9 июня.

«Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена — 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена», — заявил Марченко.

По информации министра, с деньгами МВФ Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, а также профинансировать зарплаты бюджетникам, пенсии, доплаты врачам и другие соцвыплаты.

В Минфине рассчитывают, что кредит от МВФ поможет получить займы и от других институтов, например от Еврокомиссии и Всемирного банка.

Напомним, по данным «Нафтогаза», в мае 2020 года оптовая цена на газ снизилась до 2,3 грн за кубометр. В апреле в сравнении с мартом падение цен составило 15%, в мае стоимость снизилась еще на 21%.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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