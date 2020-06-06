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Лысые в опасности: ученые определили группу мужчин, у которых коронавирус вызывает значительные осложнения
Среди мужчин, которые находятся в большей опасности перед коронавирусом, чем женщины, существует группа «особого риска» — это лысые пациенты: при заболевании COVID-19 заболевание протекает у них в тяжелой форме и вызывает необратимые последствия.
Об этом заявил профессор одного из наиболее престижных частных высших учебных заведений США университета Брауна Карлос Вамбьер, передает Telegraph.
«Мы действительно считаем, что облысение может приводить к суровому протеканию болезни», — заявил ученый, слова которого передает Telegraph.
Причиной этого ученые считают недостаток у лысых мужчин гормона андрогена, который способствуют подавлению вируса, при этом именно нехватка этих гормонов зачастую провоцирует и облысение.
По результатам исследования, которое проводили в Испании, 79 процентов умерших с COVID-19 мужчин были лысыми. Из-за такой статистики это явление уже назвали «признаком Габрина» — в честь Фрэнка Габрина, первого врача, погибшего от вируса в США. Он также был лысым.
В связи с этим ученые рассматривают возможность применения гормональной терапии для борьбы с COVID-19, однако на данный момент эффективность ее применения доказана не была.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что гипотеза о том, что представители сильного пола более подвержены COVID-19, получила свое подтверждение в большом исследовании, проведенном учеными из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) и их коллегами на нескольких тысячах пациентов. В частности, исследования показали, что у мужчин концентрация ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2) в крови выше, чем у женщин. Поскольку именно ACE2 позволяет коронавирусу инфицировать здоровые клетки, разница в его концентрации может объяснять, почему мужчины более уязвимы для COVID-19.22
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