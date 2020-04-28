Коронавирус бьет мужчин ниже пояса, — инфекционист

Здоровье и медицина

Считается, что основная мишень коронавируса — легкие. Атипичную пневмонию называют самым частым осложнениям COVID-19. Однако ученые доказали, что коронавирус находит чувствительные рецепторы едва ли не во всем организме.

Виталий Янченко

— Там, где рецепторов больше, вирусный удар сильнее, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» врач-инфекционист высшей категории, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко. — Если он пришелся на кишечник, то больного беспокоит диарея. Когда вирус поражает сердечную мышцу, может развиться инфаркт. В случае атаки на полость носа и рта у заболевшего человека притупляется обоняние и ощущение вкуса. Очень опасно поражение внутренней выстилки (эндотелия) сосудов, приводящие к усиленному образованию тромбов и гипоксии тканей.

Особенную угрозу коронавирус представляет для мужчин. Об этом впервые заявили китайские ученые. Они установили, что под прицел этого возбудителя попадают яички, где находятся клетки, ответственные за выработку сперматозоидов. Также в зоне риска половые клетки, отвечающие за уровень тестостерона и созревание сперматозоидов.

Из-за того, что в этих участках половых желез возникает воспалительная реакция, мужская половая система может пострадать. У мужчины, перенесшего COVID-19, не только снижается уровень тестостерона и ухудшается потенция, но иногда развивается импотенция, возникает бесплодие. Если в организм попало массивное количество вируса, нельзя исключить появление аутоиммунной реакции: иммунитет начинает разрушать ткани собственных половых желез. Чем больше вирусных частиц, тем сильнее реакция иммунной системы.

— Как снизить опасность коронавируса для мужского здоровья?

— Лечение назначит врач. Но дополнительно полезно принимать витамины: А, С, В2 и Е, а также микроэлементы — цинк и селен. Например, витамин Е обеспечивает мощную защиту половых клеток от действия вируса, а сочетание цинка с витамином В2 — убивает его внутри клетки. Также этот витамин в связке с селеном работают как мощные антиоксиданты: уменьшают количество свободных радикалов и повышают иммунитет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пожилые люди, принимающие таблетки для снижения давления, более уязвимы перед коронавирусом.

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