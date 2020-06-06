Место обитания инопланетян? Ученые нашли планету, максимально похожую на Землю

Мир

Вопрос о том, есть ли во Вселенной планеты, похожие на Землю, где, возможно, существуют похожие на людей существа, волнует человечество очень давно, и никак не меньше, чем более «привычные» явления — такие, как лунное затмение, отправка космонавтов на орбиту и т. д.

Однако долгое время найти наших «двойников» не удавалось.

Причина — в том, что большинство из 4000 известных на сегодня экзопланет — газовые гиганты, подобные Юпитеру или Нептуну. «Суперземель» — планет земного типа, массой превышающих нашу не более чем в 10 раз — открыто лишь нескольких десятков. Еще меньше из них находятся на таком расстоянии от своей звезды, при котором на их поверхности сохраняется умеренная температура, позволяя удерживать жидкую воду и обеспечивая условия для развития жизни. И все известные потенциально обитаемые планеты находятся на орбите близ красных карликов.

Но недавно в решении указанного вопроса наметился определенный прорыв: астрономам из германского Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка удалось обнаружить первую потенциально обитаемую планету, расположенную в системе звезды солнечного типа.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Дело в том, что находящийся на расстоянии чуть больше 3100 световых лет желтый карлик Kepler-160 имеет массу в 0,9 массы Солнца, радиус — 1,1 его радиуса, а светимость практически такая же, как у Солнца.

У этого карлика, как считалось ранее, есть две экзопланеты, обе существенно крупнее Земли и на слишком близких к звезде орбитах: судя по всему, это испепеленные, раскаленные миры.

Но помимо них, считает группа астрономов под руководством Рене Хеллера, есть еще две планеты — на их присутствие которых указывают отклонения в движении известных планет.

Одна из них, гигантская Kepler-160d, не проходит на фоне диска своей звезды, поэтому не была замечена в данных предыдущих наблюдений. Но куда интереснее оказалась другая — KOI-456.04, радиус которой оценивается всего в 1,9 радиуса Земли, причем полный оборот по орбите она делает за 378 суток. Таким образом, KOI-456.04 удивительно близка к нашему привычному миру и сама по себе, и по характеристикам своей звезды. По словам астрономов, до сих пор не было известно ни одной подобной далекой системы.

По словам астрономов, до сих пор не было известно ни одной подобной далекой системы.

В то же время ученые указывают, что расчеты, обнаружившие KOI-456.04 в архивных данных, еще недостаточно надежны — и она остается в статусе кандидата вплоть до новых наблюдений. Авторы работы надеются, что сделать это поможет европейская миссия PLATO — новый космический телескоп для поиска экзопланет, который готовится к запуску в 2026 году и нацелен на обнаружение именно «суперземель».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лауреат Нобелевской премии по физике 2019 года астроном Мишель Майор заявил, что люди никогда не покинут Солнечную систему и не переселятся на планеты у других звезд. По мнению ученого, пригодные для колонизации планеты находятся слишком далеко. «Даже в очень оптимистическом случае пригодная для жизни планета будет находиться в нескольких десятках световых лет от Земли, и полет туда будет слишком долгим», — полагает ученый.

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