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Колонизация отменяется: лауреат Нобелевской премии объяснил, почему переселение на другие планеты невозможно
Лауреат Нобелевской премии по физике 2019 года астроном Мишель Майор заявил, что люди никогда не покинут Солнечную систему и не переселятся на планеты у других звезд. По мнению ученого, пригодные для колонизации планеты находятся слишком далеко. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
«Даже в очень оптимистическом случае пригодная для жизни планета будет находиться в нескольких десятках световых лет от Земли, и полет туда будет слишком долгим», — сказал ученый.
Астроном считает безумием утверждения, что если жизнь на Земле станет невозможной, человечество сможет покинуть ее и переселиться на другую планету.
По словам астронома, даже если далекая планета окажется пригодной для жизни и будет находиться в нескольких десятках световых лет от нашей планеты, то долететь до нее будет просто невозможно. Учитывая уровень развития современных технологий этот полет будет длиться сотни миллионов дней.
По его словам, путешествие займет сотни миллионов дней, учитывая уровень современных технологий, потому необходимо следить за состоянием Земли, которая пока еще пригодна для жизни.
Напомним, что швейцарский астрофизик Мишель Майор и его коллега Дидье Кело получили Нобелевскую премию за открытие первой экзопланеты (51 Пегаса b), которая вращалась вокруг солнцеподобной звезды.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Нобелевская премия по литературе досталась польке с украинскими корнями Ольге Токарчук и австрийцу Петеру Хандке.
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