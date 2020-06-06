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Украина

"Клубничное затмение": украинцы наблюдали уникальное небесное явление (фото, видео)

23:58 5 июня 2020
Лунное затмение

В пятницу, 5 июня, жители Украины, как и многих других стран мира, могли наблюдать полутеневое лунное затмение, которое началось в 19 часов 12 минут по Гринвичу (в 21 час 12 минут по киевскому времени) и завершилось в первые минуты новых суток.

«Полутеневым» затмение называется из-за того, что отбрасываемая Землей тень в максимальной фазе затмения должна перекрыть 59% диаметра Луны.

«Клубничным» прозвали его за то, что в древности это было время сбора ягод. Однако спутник Земли не стал красного цвета — скорее, он окрасился в «цвет чая».

Как известно, лунные затмения происходят тогда, когда Земля оказывается в одной линии с Солнцем и Луной. Спутник нашей планеты при этом заходит в конус тени Земли.

Внешне «клубничное затмение» мало чем отличалось от обычного полнолуния, с которым оно совпадает. Но южный край диска Луны погрузился в полутень.

Максимальная фаза затмения была отмечена в 22:26 (ее можно найти на видео).

Астрономы отмечают, что данное затмение является уникальным, так как станет самым продолжительным в XXI веке — 3 часа 18 минут и 13 секунд.

По информации NASA, лунное затмение было видно в Европе, Африке, Азии, Австралии, на восточном побережье Южной Америки и вокруг Индийского океана.

Отметим, что следующее лунное затмение произойдет через месяц — 5 июля. Однако оно будет слабее и его будет практически невозможно рассмотреть без специального оборудования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 2020 год принесет два солнечных и четыре лунных затмения.

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