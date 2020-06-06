Практически кандидат: стал известен главный соперник Трампа на выборах президента США

Мир

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, записи разговоров которого заинтересовали украинских журналистов-расследователей, смог заручиться достаточным числом голосов делегатов предстоящего национального съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре.

В этом уверены аналитики в США, чьи оценки представили в пятницу агентство Associated Press и газета The New York Times.

По мнению экспертов, по результатам первичных выборов, которые прошли во вторник в ряде американских штатов, у Байдена сейчас 1 993 голоса. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата. Обработка бюллетеней после голосования во вторник в некоторых штатах была завершена только в пятницу. По ее итогам распределяются голоса делегатов.

После выхода из предвыборной гонки демократов сенатора Берни Сандерса 8 апреля у Байдена, по сути, не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты. Однако нужного для этого числа голосов делегатов у него до сих пор не было.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17−20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

Напомним, что 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей высказал мнение, что в ситуации с выборами в США президент Владимир Зеленский рискует поставить не на того кандидата и оказаться в проигрыше.

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter