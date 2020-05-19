Политика

Поднял тарифы не на 75 процентов, как просил МВФ, а на 100: нардеп Деркач обнародовал разговор Порошенко с Байденом (аудио)

19 мая на пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Украина» народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи разговоров людей с «голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена», на которых экс-президент Украины сообщает, что поднял тарифы на 100%. «Это записи разговоров, которые, предположительно, состоялись в течение 2015- 2016 годов между Порошенко и Байденом», — отметил нардеп во время брифинга.

По словам Деркача, эти записи ему передали журналисты-расследователи. С их слов, запись разговоров делал лично Порошенко.

«Петр Алексеевич признается Байдену, что поднял тарифы для украинцев, внимание, не на 75%, как просил МВФ, а на целых 100», — заявил Деркач.

Нардеп напомнил, что в конце 2019 года в США разгорелся крупный международный коррупционный скандал. По мнению Деркача, во главе большой коррупционной схемы стоит экс-вице-президент США Джо Байден.

«Джо Байден, его сын Хантер и их партнеры на протяжении многих лет получали от газодобывающей компании Николая Злочевского (был такой министр времен Януковича) миллионы долларов за политическую „крышу“. Сын Байдена Хантер входил в состав директоров компании. Вместе с ним деньги в совете директоров „Бурисмы“ получал и друг пасынка госсекретаря США Джона Керри, его помощник Дэвон Арчер. Записи разговоров как раз показывают, как Керри вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Шокина, который расследовал дело „Бурисмы“ и в итоге вышел на Байденов», — отметил Деркач.

Нардеп подчеркнул, что Байден требовал отставки Шокина в обмен на 1 млрд долл. кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине.

«1 миллиард денег американских налогоплательщиков. Такая цена спасения Байдена от тюрьмы. Именно 1 миллиард стал „морковкой“ для Петра Алексеевича, ради которой он слил Шокина», — сообщил Деркач.

После увольнения Шокина, сообщил нардеп, Порошенко не сразу понял, что он будет еще долго ждать миллиард, соглашаясь на все новые уступки в ущерб Украине.

«Это отчетливо понятно из следующего разговора Порошенко и Байдена, где Байден выдвигает новые условия в обмен на миллиард. То есть Шокина убрали, а чтобы получить миллиард, Петру Алексеевичу нужно будет еще поработать», — сказал Деркач, комментируя якобы разговор Порошенко и Байдена от 22 марта 2016 года.

По словам Деркача, все имеющиеся на сегодня многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене и фактах международной коррупции переданы в Офис генпрокурора. Также все материалы отправлены в государственные органы США для использования и принятия решения в рамках их компетенции.

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