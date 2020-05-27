Украина

В ситуации с выборами в США Зеленский рискует поставить не на того кандидата, — журналист

Во время прошлой президентской избирательной кампании в США Украина фактически выступила на стороне демократов против Трампа, развив скандал с Манафортом. В преддверии президентских выборов 2020 года наша страна опять отметилась: разговор Зеленского и Трампа с намеками последнего на необходимость расследования Украиной деятельности сына его политического противника Джо Байдена послужил толчком к началу процедуры импичмента американского президента. Причем компромат на сына Байдена Трампу якобы передавали генпрокуроры времен Порошенко: Шокин и Луценко. Сейчас в рамках президентской гонки республиканца Трампа и демократа Байдена в Украине разыгрывается карта «пленок Деркача». О возможных последствиях такого вмешательства во внутренние дела США в случае победы Байдена или Трампа «ФАКТАМ» рассказал журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

— Последние заявления Владимира Зеленского и события в Украине показывают, что Банковая отошла от предыдущей линии поведения — равноудаленность от обеих противоборствующих лагерей в США (демократы — республиканцы), — говорит Игорь Соловей. — И решила поставить на победу Дональда Трампа на президентских выборах. Мало того, будет подыгрывать ему в этом.

Повторяются события прошлых выборов, когда Киев негласно поставил на победу в США «демократки» Хиллари Клинтон. Но она, как мы помним, проиграла. Если и сейчас Киев вмешается в выборы на стороне Трампа (а это уже началось), то риск снова «поставить не на ту лошадку» достаточно большой. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

— Два с половиной года назад Счетная палата Украины заявила, что использование миллиардов долларов международной технической помощи, поступающей в нашу страну, должным образом не контролируется. Сейчас в США и Украине с подачи Дональда Трампа поднята тема разворовывания этой помощи при президентствах Порошенко и Обамы. По словам Рудольфа Джулиани, советника и личного адвоката Трампа, «Джо Байден был «наводчиком», а посольство США призвало украинскую полицию не проводить расследование. По вашему мнению, поднятая шумиха действительно должна способствовать борьбе с хищениями и коррупцией, или это обычная политическая борьба с огульными обвинениями в сторону соперника?

— Видео, на котором Байден еще в 2018 году публично хвастается давлением на Порошенко, давным-давно доступно в интернете, а сам эпизод со всеми подробностями активно и долго муссировался прессой по обе стороны океана во время прошлого скандала вокруг Байденов и компании «Бурисма». Появление же нынешней записи имеет две версии. Наиболее популярная (которую взяли на вооружение команды Байдена и Порошенко) — российский след, чтобы рассорить Украину и США, лишив ее двухпартийной поддержки.

Также не исключено, что нынешний «слив» появился благодаря окружению Трампа, которое обеспокоено его отставанием в предвыборных рейтингах от Байдена. И оно пытается таким образом оживить «дело „Бурисмы“ — Байдена». В частности, сделать так, чтобы в рамках этого уголовного производства украинские правоохранители обратились за правовой помощью к США. Тогда «дело „Бурисмы“ — Байдена» снова войдет в предвыборную гонку США, помогая Трампу уничтожить конкурента.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом

— Говорят, Ермак считает Владимира Зеленского «одним из величайших лидеров современного мира». Но согласны с ним не все — множество обидных прозвищ шестому президенту дали не только в Украине. В США его обозвали Моникой Зеленски, в Великобритании — «случайным президентом». Как вы можете охарактеризовать положение украинского лидера на международной арене, его успехи? И насколько в мире Украину ассоциируют с Зеленским?

— На полях Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя интерес американских СМИ к своей персоне в контексте импичмента Трампа, Зеленский заявил, что когда был актером, то очень хотел получить «Оскар» и стать знаменитым в США. «И вот теперь я популярен в США, но я этого не хотел!», заявил президент Украины.

Зеленскому действительно льстит мировое признание, особенно когда к нему обращаются с вопросом, как же бывшему артисту удалось стать президентом, да еще с таким результатом. И просят поделиться рецептом успеха.

Так что Украина в последнее время (до пандемии коронавируса точно) часто была в топе мировых новостей. Но минус в том, что такой популярности наша страна добилась отнюдь не благодаря успешным кейсам на международной арене. Успехами именно Зеленского как президента можно считать разве возврат украинцев из российского плена. А все остальное — это известность из-за самого факта избрания и скандала после переговоров с Трампом. Негусто.

Продолжение интервью с Игорем Соловьем читайте в «ФАКТАХ» в ближайшее время.

Ранее известный блогер и финансист Сергей Фурса высказал мнение, что, одобрив расследование относительно Байдена и Порошенко, Зеленский начал копать могилу и себе, и Украине.



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