Ягодка опять: стало известно, как Анджелина Джоли отпраздновала 45-летие

Шоу-бизнес

На днях, 4 июня, голливудская звезда Анджелина Джоли, считающая себя «крутой мамочкой», отмечала свой юбилей — 45-летие. До карантина голливудская актриса была намерена устроить шумную вечеринку, пригласить большое количество гостей, но от этой идеи по известным причинам ей пришлось отказаться, пишет The Mirror.

В итоге, именинница решила отмечать 45-летие в кругу своих детей, не приглашая никого чужого.

Тем более, что в этот раз на праздник Джоли собрались все без исключения ее дети, и даже старший приёмный сын Мэддокс, который учится в университете в Южной Корее, но ввиду пандемии вернулся домой к матери.

Праздник прошел в теплой семейной атмосфере, мама и её дети наконец-то сумели собраться в полном составе и прекрасно провели время друг с другом.

Любопытно, что в честь своего праздника Анджелина Джоли также сделала подарок нуждающимся людям. Являясь активным благотворителем, актриса перевела пожертвование в размере 200 тысяч долларов в один из благотворительных фондов, с которым сотрудничает. Речь идет о фонде NAACP, оказывающий помощь национальным меньшинствам, пострадавшим от нарушения их прав.

Что же касается бывшего мужа Джоли и отца ее детей Брэда Питта, то он не был замечен 4-го июня рядом с домом Джоли, хотя его особняк расположен не слишком далеко от ее дома: буквально в 10 минутах езды на машине.

Причина, такого отношения вполне понятна: ведь совсем недавно, как писали «ФАКТЫ», Анджелина Джоли поставила Брэду Питту жесткий ультиматум.

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