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До +32: синоптики предупредили о жаре на выходных
На выходных в Украину придет долгожданная летняя жара, в южных областях ожидается до +32 градусов. Высока вероятность гроз. Ночи станут теплее, во всех регионах от 13 градусов тепла
6 июня осадками будут охвачены западные и северные области, в остальных регионах к полудню воздух прогреется до +29.
7 июня солнечно будет на большей части Украины, и лишь в западных областях кратковременные дожди.
8 июня сохранится преимущественно жаркая погода. Исключением станут лишь западные области, где пройдут дожди. На западе до +25°, на востоке — до +30°.
Напомним, 7 июня на Троицу погода в Украине будет одной из самых жарких в Европе. В Украинском гидрометцентре считают, что текущая неделя станет переходом к лету. Об этом в статье «Наконец-то настоящее лето: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!