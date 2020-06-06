Украина

До +32: синоптики предупредили о жаре на выходных

На выходных в Украину придет долгожданная летняя жара, в южных областях ожидается до +32 градусов. Высока вероятность гроз. Ночи станут теплее, во всех регионах от 13 градусов тепла

6 июня осадками будут охвачены западные и северные области, в остальных регионах к полудню воздух прогреется до +29.

7 июня солнечно будет на большей части Украины, и лишь в западных областях кратковременные дожди.

8 июня сохранится преимущественно жаркая погода. Исключением станут лишь западные области, где пройдут дожди. На западе до +25°, на востоке — до +30°.

Напомним, 7 июня на Троицу погода в Украине будет одной из самых жарких в Европе. В Украинском гидрометцентре считают, что текущая неделя станет переходом к лету. Об этом в статье «Наконец-то настоящее лето: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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