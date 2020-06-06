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Коронавирус возвращается: поездам запретили делать остановку в Славянске
С 6 июня в городе Славянск Донецкой области не будут останавливаться проходящие поезда и электрички. Билеты до Славянска изымут из продажи. Это связано с усилением в городе карантина из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.
Через Славянск следуют два поезда Киев — Константиновка и состав Ивано-Франковск — Константиновка. Пассажирам, купившим билет до Славянска, будет предложено проехать до станции «Краматорск» либо сдать проездной документ.
Что касается пригородных поездов, то электрички не будут останавливаться на станциях «Славянск», «Им. Кожушко» и «Славкурорт».
Согласно обнародованным в городе данным, за последнюю неделю в Славянске диагноз COVID-19 подтвердился у 32 человек (с начала эпидемии — у 38). По последним сведениям, заболели сразу три работника крупного городского предприятия «Энерготехсервис» и их контактные лица.
Напомним, в целом по Донецкой области (на подконтрольной Украине территории) зарегистрировано 195 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщали «ФАКТЫ», поезда в Украине возобновили хождение с 1 июня, но не во все города. Некоторые станции поезда проходят без остановки, на некоторых остановка есть, но высадка и посадка пассажиров не предусмотрена.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»50
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