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Сутки слежки — 50 тысяч гривен: в Киеве СБУ пресекла деятельность детективного агентства
Служба безопасности Украины 5 июня сообщила о подозрении соучредителю и работнику детективной фирмы, которые прослушивали и следили за гражданами. Об этом говорится в сообщении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
«Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу столичной частной охранной компании, представители которой проводили негласную прослушку и видеонаблюдение за гражданами», — сообщили в ведомстве.
Следователи выяснили, что соучредитель фирмы совместно со своим подчиненным за деньги сбывали информацию с ограниченным доступом. Фигуранты, в частности, реализовывали заказчикам распечатки телефонных соединений и данные из закрытых баз.
«Стоимость нескольких дней трафика одного телефонного номера составляла 8 тысяч гривень, информация из базы данных — 10 тысяч гривень за 4 граждан, материалы слежки за человеком — 50 тысяч гривень в сутки», — сообщили в СБУ.
Соучредителю компании сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 2 ст. 361−2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), его подчиненному — по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Как писали «ФАКТЫ», ранее сами сотрудники СБУ «попались» на «сливе» секретной информации третьим лицам. Так, в январе сотрудников СБУ и Нацполиции уличили в передаче секретной информации иностранным дипломатам. Тогда работники спецслужбы и полицейские организовали группу так называемых «международных детективов» и занимались незаконными мерами получения информации, попросту говоря, слежкой и прослушкой. В последующем данные за вознаграждение сбывались заинтересованным лицам.85
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