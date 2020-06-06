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Роналду нарядился Аладдином на день рождения детей: милое фото
Португалец Криштиану Роналду, первым из футболистов ставший миллиардером, ярко отпраздновал день рождения своих детей — двойняшек Евы и Матео.
Хоть детишкам исполнится три года только 8 июня, праздник для них Криштиану со своей невестой решили устроить заранее. Так, сам футболист нарядился Аладдином, его старший сын Криштиану-младший стал Халком, именинник Матео одел костюм Супермена, а Джорджина Родригес и две дочери перевоплотились в сказочных принцесс.
Комнату заполнили множеством воздушных шариков и установили большую надувную горку. Судя по довольным лицам детей, праздник им явно пришелся по душе. При этом младшая дочь пары Алана (пока единственная общая, Криштиану-младшего и двойняшек родили футболисту суррогатные матери) решила, что сегодня и ее день рождения, поэтому требовала внимания не меньше, чем главные виновники торжества.
«С днем рождения моих самых сладких Еву и Матео! Мы любим вас очень сильно! Гордый отец», — подписал под фото Роналду. А Джорджина выразила благодарность богу. «Семья — это то, с чего начинается жизнь, и то место, где всегда царит любовь. Я благодарна богу за то, что он заботится о нас, дарит нам здоровье и любовь. Я люблю вас, моя семья!» — написала девушка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду показал, как не дает спуску сына в домашних тренировках.114
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