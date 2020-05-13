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Спорт

Спуску не дает: Роналду показал, как тренируется дома с сыном (видео)

8:49 13 мая 2020
Криштиану Роналду с сыном
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Португалец Криштиану Роналду после возвращения в Турин с родной Мадейры вынужден, согласно установленным правилам, две недели провести в самоизоляции.

Правда, пятикратный обладатель «Золотого мяча» без дела не сидит, и усиленно тренируется, чтобы не пасти задних, когда присоединится к партнерам по «Ювентусу». Вместе с отцом занимается и Криштиану-младший — и, надо сказать, Роналду не дает спуску отпрыску. «Как отец и сын. Счастье превыше всего», — подписал футболист видео, которое за десять часов набрало больше 4,5 млн «лайков».

Отметим, что Роналду вернулся в Турин 4 мая. Режим самоизоляции для португальца истечет 18 мая — именно в этот день клубы серии А планируют возобновить полноценные тренировки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду сделал маме дорогущий подарок, купив внедорожник Mercedes за 100 тысяч евро.

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