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Уровень безработицы в Киеве за год вырос почти в три раза: кто пострадал больше всех
Введенный в марте в Украине карантин сильно ударил по экономике. Пик безработицы ожидается во втором квартале текущего года, но уже сейчас понятно, что число лишившихся работы выросло в два-три раза. Особенно сильно пострадал сектор торговли.
В июне в Киевском городском центре занятости на учете стояли 22,7 тысячи безработных — в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Работу ищут бывшие работники торговли (25%), работники органов госуправления (10%), финансовой и страховой деятельности (9%), предприятий перерабатывающей промышленности (9%).
Как сообщает Укринформ, в некоторых секторах безработица выросла многократно по сравнению с прошлым годом. Так в гостинично-отельной сфере и секторе общепита безработных стало больше в семь раз, а строительстве и в торговле — в три раза. В сфере искусства, спорта, развлечений, транспорта безработица выросла вдвое.
22 тысячам безработных центр занятости в Киеве может предложить только 9,6 тыс. актуальных вакансий.
Напомним, по расчетам экономистов, украинская экономика может рухнуть более чем на 10% при том, что официальный прогноз говорит максимум о 5%-ном спаде.42
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