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Происшествия

Под Киевом ребенок-автоугонщик со "стажем" похитил грузовик (фото)

14:02 6 июня 2020
Автомобиль

В Киевской области сообщили о подозрении 15-летнему парню, которого подозревают в похищении грузовика. Это уже третий случай, когда парень похищал транспортное средство. Об этом сообщили в Национальной полиции Киевской области.

«На счету 15-летнего воспитанника центра социально-психологической реабилитации детей, что в Макаровском районе, это уже третье совершенное им преступление. „Специализация“ — незаконное завладение автомобиля и мотоцикла. На этот раз — грузовик», — говорится в сообщении полиции.

Так, парень со своим товарищем, которому 11 лет, сбежали из центра около 2 часов ночи. Чтобы далеко не идти пешком, они через щель проникли на охраняемую частную территориию, откуда похитил грузовой тягач МАN. Поиск был прост — где были открыты двери и ключи в замке зажигания.

Вдвоем они путешествовали полями района не долго, пока не застряли в грязи колесами. Затем, не очень расстроившись, они пошли в соседнее село в магазин согреться.

«Там старшего парня, который уже для местных жителей стал „известным беглецом“, узнала внимательная продавщица. Она предложила детишкам чай и вкусности и в это время вызвала ювенальную полицию. Придержала дебоширов, пока не приехали правоохранители. Уже там несовершеннолетний юноша признался в похищении грузовика и достал из кармана ключи от этого авто. Меньшего беглеца ювенальные полицейские вернули в воспитательное учреждение. А старшего товарища полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины и он сейчас находится в изоляторе временного содержания», — говорится в сообщении.

Грузовик МАN работники полиции вернули владельцу, отсутствие которого он обнаружил утром и с соответствующим заявлением обратился в полицию.

По данному факту следователи Макаровского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в центре Одессы полиция с погоней задержала участников банды угонщиков элитных автомобилей. Взяли на горячем и с поличным — угнанной иномаркой LexusGX 470.

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