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Происшествия

Пограничники двух стран спасали закарпатца, которого по реке унесло из Украины в Венгрию (фото)

15:32 6 июня 2020
Мост

В субботу, 5 июня, пограничные наряды Украины и Венгрии спасли человека из реки Тиса. За день до этого на границе с Польшей задержали украинца, у которого была крупная сумма валюты.

Как сообщает Госпогранслужба, военнослужащие Мукачевского отряда заметили, что по реке Тиса на территории Венгрии течение сносит человека, не подающего признаков жизни. Они сразу проинформировали о происшествии коллег из Венгрии, которые спасли находившегося без сознания мужчину.

Правоохранители предварительно установили, что 28-летний украинец, местный житель, прыгнул в реку с моста, находящегося на территории Украины. При этом он, скорее всего, получил травму и не смог справиться со стремительным течением реки, в результате его снесло на территорию соседней страны.

Но благодаря бдительности пограничников Мукачевского отряда их венгерские коллеги успели спасти мужчину из воды и оказать ему помощь.

Мужчину передали на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что под Одессой браконьер при попытке сбежать машиной сбил пограничника.

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